Fransa’da günlük vaka sayıları 300 bini geçti

Son 24 saatte 303 bin 669 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 815 bin 121'e yükseldi.

Fransa'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları, son 2 gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 303 bin 669 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 11 milyon 815 bin 121'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 142 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 348'e ulaştı.

Ülkede dün 328 bin 214 vaka tespit edildi.

5 Ocak’ta ise 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

AŞI KARTINA İLİŞKİN GELİŞMELER

Fransa'da uzun süredir tartışmalara neden olan ve aşı karşıtlarını sokağa döken koronavirüs sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, 6 Ocak’ta Ulusal Meclis’te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Ulusal Meclis’in ardından Senato’ya sunulacak olan yasa tasarısının 15 Ocak'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

NEGATİF TEST SONUCU GEÇERLİ OLMAYACAK

16 yaş üstü için geçerli olması planlanan aşı kartı uygulaması ile kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge sunulacak ve böylece negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.