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    Fransa'da günlük vaka sayısında artış

    Fransa'da son 24 saatte 392 bin 168 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
    • AA
    • 28.01.2022 - 00:51
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    Fransa'da günlük vaka sayısında artış

    Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 268 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 15'e çıktı.

    392 BİN 168 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

    Ülkede bir günde 392 bin 168 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 32,8'e yükseldi.

    SON 1 HAFTADA TEDAVİ ALTINA ALINANLARIN SAYISI YÜZDE 11 ARTTI

    Hastanelerde 3 bin 694'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 982 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelere tedavi altına alınanların sayısı yüzde 11,19 arttı.

    Fransa da günlük vaka sayısında artış #1


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