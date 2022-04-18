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- Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı
Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı
- 18.04.2022 - 17:19
- Güncelleme : 18.04.2022 - 18:19
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri birçok ülkede hissediliyor…
Fransa’da marketlere akın eden halk, sıvı yağ reyonlarını boşalttı.
AA’nın haberine göre; Fransız basını, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle halkın marketlerde ayçiçeği yağı dahil sıvı yağ bulamama korkusuyla evlerinde stok yaptığını yazdı.
Market yetkilileri, sıvı yağ stoklarında herhangi bir sorunun bulunmadığını açıkladı.
Yağ satışına kişi başı sınırlama getirildi
Reyonların sıvı yağlarla doldurulduğu gibi insanlar tarafından boşaltıldığını söyleyen yetkililer, sorunun önüne geçmek için sıvı yağ satışlarına kişi başı olarak sınırlandırma getirdi.
Fransa yağının 3’te 2’sini Ukrayna’dan ithal
Ekonomi Bakanlığı, konu üzerine yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 80'ini karşıladığını vurguladı.
Fransa'nın ise ayçiçeği yağı ihtiyacının 3'te 2'sini Ukrayna'dan ithal ettiği belirtildi.
‘İnsanlar ihtiyaçlarından fazlasını alıyor’
Öte yandan Tarım Bakanlığı kanadından, ülkede ayçiçeği yağı tedarikinde bir sorunun yaşanmadığı yönünde açıklama geldi.
Tarım Bakanı Julien Denormandie'nin yakın çevresinden yapılan açıklamada, yeteri kadar stok olmasına rağmen insanların ihtiyacından fazlasını aldığı vurgulandı.
Tuvalet kağıdı stokları hatırlatıldı
Açıklamada, 2020'deki ilk koronavirüs karantina uygulamasında buna benzer bir durumun yaşandığı, insanların evlerinde tuvalet kağıdı stokladığı hatırlatıldı.