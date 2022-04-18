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    Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı

    Marketlerin sıvı yağ reyonlarında, Rusya ve Ukrayna savaşının etkisi ile sıvı yağ rafları boşaldı. Yetkililer, yeteri kadar stok olmasına rağmen, halkın stok yaptığı yönünde açıklama yaptı.
    • 18.04.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:19
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    Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri birçok ülkede hissediliyor…

    Fransa’da marketlere akın eden halk, sıvı yağ reyonlarını boşalttı.

    AA’nın haberine göre; Fransız basını, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle halkın marketlerde ayçiçeği yağı dahil sıvı yağ bulamama korkusuyla evlerinde stok yaptığını yazdı.

    Market yetkilileri, sıvı yağ stoklarında herhangi bir sorunun bulunmadığını açıkladı.

    Yağ satışına kişi başı sınırlama getirildi

    Reyonların sıvı yağlarla doldurulduğu gibi insanlar tarafından boşaltıldığını söyleyen yetkililer, sorunun önüne geçmek için sıvı yağ satışlarına kişi başı olarak sınırlandırma getirdi.

    Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı #1

    Fransa yağının 3’te 2’sini Ukrayna’dan ithal

    Ekonomi Bakanlığı, konu üzerine yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 80'ini karşıladığını vurguladı.

    Fransa'nın ise ayçiçeği yağı ihtiyacının 3'te 2'sini Ukrayna'dan ithal ettiği belirtildi.

    ‘İnsanlar ihtiyaçlarından fazlasını alıyor’

    Öte yandan Tarım Bakanlığı kanadından, ülkede ayçiçeği yağı tedarikinde bir sorunun yaşanmadığı yönünde açıklama geldi.

    Tarım Bakanı Julien Denormandie'nin yakın çevresinden yapılan açıklamada, yeteri kadar stok olmasına rağmen insanların ihtiyacından fazlasını aldığı vurgulandı.

    Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı #2

    Tuvalet kağıdı stokları hatırlatıldı

    Açıklamada, 2020'deki ilk koronavirüs karantina uygulamasında buna benzer bir durumun yaşandığı, insanların evlerinde tuvalet kağıdı stokladığı hatırlatıldı.

    Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı #3

    Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı #4


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