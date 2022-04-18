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Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı

Fransa’da halk stoka başladı, marketlerin sıvı yağ reyonları boşaldı

Marketlerin sıvı yağ reyonlarında, Rusya ve Ukrayna savaşının etkisi ile sıvı yağ rafları boşaldı. Yetkililer, yeteri kadar stok olmasına rağmen, halkın stok yaptığı yönünde açıklama yaptı.