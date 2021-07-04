Fransa'da halkın çoğunluğu AB'ye karşı

Fransızların yüzde 57'sinin 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görüşü belli oldu.

Fransa'da düzenlenen son bölgesel seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İlerleyen Cumhuriyet Partisi'nin (LREM) hezimete uğramasının ardından ülkede yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ifop tarafından Fransız gazetesi Les Echos için yapılan bir ankette, halkın çoğunluğunun Avrupa Birliği (AB) karşıtı tavır içinde olduğu görüldü.

YÜZDE 57'DEN AB KARŞITI CEVAP

Yüzde 57, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "daha az Avrupa" görme planlarını açıkça destekleyeceklerini söyledi.

2017 yılında söz konusu oy oranı yüzde 44'tü. Macron'un AB için uzun süredir daha fazla entegrasyon peşinde koştuğu biliniyor.

"MERKEL'DEN SONRA AB'NİN LİDERLİĞİNİ YAPMAK İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı seçilirken Fransız siyasetinde dönüşümü savunan Macron'un bu tavrını değiştirdiğine dikkat çekiliyor.

Analistler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eylül ayında görevden ayrılmasının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın AB'nin önde gelen figürü olarak yerini alma hamlelerini hızlandıracağını belirtiyor.



Florian Philippot

FREXIT GİRİŞİMİ

İngiltere'nin AB'den çıkışı Brexit olarak anılıyor. Fransa'da ise Frexit adındaki benzer bir kampanyaya Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot öncülük ediyor.

Philippot, dünkü açıklamasında, "AB üzerinde kutsal görevimiz egemenliğimiz, tam ve gerçek özgürlüğümüz için savaşmaktır. Yani Frexit." diye konuştu.

2017'ye kıyasla anketteki yükselişe işaret eden Philippot, "Frexit'in kazanacağını gösteren 13 puanlık muhteşem artış." ifadesini kullandı.