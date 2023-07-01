Fransa'da hasar gören mağazalara önlem alındı Ülkede 17 yaşındaki gencin öldürülmesinin ardından başlayan protestolardan zarar gören lüks mağazalar, özel barikatlar kurdu.

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AA

Fransa adeta savaş alanına döndü...

Ülkede 17 yaşındaki müslüman gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm yurtta protestolar başladı.

İsyancılar, günlerdir süren eylemlerinden geri adım atmıyor.

Birçok kentte protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

Polislerin sert tutumu siyasi isimler tarafından tepki görürken, bir yandan da vatandaşlar isyan bayraklarını çekti.

Bu süreçte çok sayıda da gözaltı oldu.

1 kişi hayatını kaybetti

Birçok bölgede polis ve göstericiler karşı karşıya gelirken, dün eylem süresince ilk ölüm gerçekleşti.

20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.

Marketten yükselen alevler gökyüzün kapladı.

Öte yandan bu süreci fırsat bilen yağmacılar da marketleri talan etti.

Mağazalar önlem aldı

Kriz devam ederken lüks mağazalar da harekete geçti.

Öfkeli halkın zarar verdiği mağazalar, özel bloklar kurarak isyana karşı önlem aldı.

Barikatların kurulduğu mağazalar, şiddetli olayların sürdüğü bölgede yer alıyor.