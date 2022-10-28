Fransa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Fransa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyrederken sıcaklıkların pazar gününden itibaren düşmesi bekleniyor

Fransa'da meteoroloji servisi Meteo France, ülkedeki hava durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ülke ekim ayının ortasından bu yana olağanüstü sıcak bir dönemden geçiyor ve bu durumun ay sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Fransa genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyrediyor.

Sıcaklar ülkenin kuzeyi ve güneybatısında da etkili

Meteoroloji servisi, ülkede bazı yerlerde ekim için rekor sıcaklıkların görüldüğünü belirterek Korsika adasındaki Figari köyünde 23 Ekim'de sıcaklıkların 32,5 derece olduğunu örnek gösterdi.

AA'nın haberine göre; sıcak havaların ülkenin kuzeyi ve güneybatısında da etkili olduğunu kaydetti.

Sıcaklıkların pazar gününden itibaren düşmesi bekleniyor

Fransa'nın güneyinde ekim sonunda tropikal geceler yaşandığı vurgulanan açıklamada, güneydeki Atlantik Pireneler vilayetindeki Socoa Mahallesi'nde gözlemlenen en düşük sıcaklığın 24,7 derece olduğu aktarıldı.

Sıcaklıkların pazardan itibaren düşmesi ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.