Petrol
93.36
-1.77%
Euro
18.4926
-0.31%
Dolar
18.5765
-0.12%
Altın
980.32
-1.39%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
387.666
0.27%
BTXN Coin
10.62
-0.46%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Fransa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

    Fransa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyrederken sıcaklıkların pazar gününden itibaren düşmesi bekleniyor
    • 28.10.2022 - 20:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

    Fransa'da meteoroloji servisi Meteo France, ülkedeki hava durumu ile ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamaya göre, ülke ekim ayının ortasından bu yana olağanüstü sıcak bir dönemden geçiyor ve bu durumun ay sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

    Fransa genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyrediyor.

    Sıcaklar ülkenin kuzeyi ve güneybatısında da etkili

    Meteoroloji servisi, ülkede bazı yerlerde ekim için rekor sıcaklıkların görüldüğünü belirterek Korsika adasındaki Figari köyünde 23 Ekim'de sıcaklıkların 32,5 derece olduğunu örnek gösterdi.

    AA'nın haberine göre; sıcak havaların ülkenin kuzeyi ve güneybatısında da etkili olduğunu kaydetti.

    Sıcaklıkların pazar gününden itibaren düşmesi bekleniyor

    Fransa'nın güneyinde ekim sonunda tropikal geceler yaşandığı vurgulanan açıklamada, güneydeki Atlantik Pireneler vilayetindeki Socoa Mahallesi'nde gözlemlenen en düşük sıcaklığın 24,7 derece olduğu aktarıldı.

    Sıcaklıkların pazardan itibaren düşmesi ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

    Fransa da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde #1


    Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin'le kapıştı
    Medya

    Ersan Şen bu kez Aytunç Erkin'le kapıştı

    Çin'den ABD'ye 'Tayvan' tepkisi
    Dünya

    Çin'den ABD'ye 'Tayvan' tepkisi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir