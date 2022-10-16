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    Fransa'da hayat pahalılığını protesto ettiler

    Paris'te binlerce kişi, ülkedeki hayat pahalılığını ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki duyarsızlığı protesto etmek için sokaklara çıktı.
    • 16.10.2022 - 19:26
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 19:32
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    Fransa'da hayat pahalılığını protesto ettiler

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı her konuda olumsuz etkiledi.

    İki ülkenin savaşı, özellikle Avrupa'da enerji krizinin baş göstermesine ve ekonomik sıkıntıların yaşanmasına neden oldu.

    Krizin yaşandığı ülkelerden bir de Fransa.

    Hayat pahalılığı protesto edildi

    Başkent Paris'te binlerce kişi, ülkedeki hayat pahalılığını ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki duyarsızlığı protesto etti.

    Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya, Yeşiller ve sol kesimleri temsil eden Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) de destek verdi.

    Yerel saat ile 14.00'te Millet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan göstericilerin, Bastille Meydanı istikametinde ilerlemesi bekleniyor.

    Maaşlarının artmasını istiyorlar

    AA'nın haberine göre; gösteriye Lille, Marsilya, Rouen gibi farklı kentlerden gelenler de katıldı.

    Göstericiler, maaşların artması, iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif bir politika izlenmesinin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlıca vaatlerinden tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesini talep ediyor.

    Fransa'da hayat pahalılığını protesto ettiler VİDEO

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #1

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #2

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #3

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #4

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #5

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #6

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #7

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #8

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #9

    Fransa da hayat pahalılığını protesto ettiler #10


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