Fransa'da hidroksiklorokin kullanımı durduruldu

Fransa Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi, hidroksiklorokin ilacının koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığını açıkladı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Avrupa'da salgının bilançosu ağırlaşıyor.

Koronavirüs görülen ülkeler, salgının engellenmesi için ilaç arayışına girdi.

Türkiye'de dahil birçok ülkede kullanılan hidroksiklorokin adlı ilaç için araştırmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta The Lancet bilim dergisinde yayınlanan araştırmalarda, hidroksiklorokin ve türevi moleküllerin koronavirüs tedavisinde fayda sağlamadığı ve kardiyolojik riskleri artırdığı belirtildi.

KİLİNİK DENEYLERDE HİDROKSİKLOROKİN İLACI ÖNERİLMEDİ

Açıklama sonrası Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi'ne koronavirüs tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını danıştı.

Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada, hidroksiklorokin ve türevinin kullanımına karşı çıkıldığı ve klinik deneylerde de kullanılmasının önerilmediği bildirildi.

İYİLEŞME SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın da tedbir olarak kullandığı ve geçtiğimiz günlerde kullanmayı bıraktığını duyurduğu hidroksiklorokin ilacının, Çin'de yapılan araştırmalarda koronavirüs tedavisinde iyileşme sağladığı iddia edilmişti.

Fransa'da özellikle Marsilya Devlet Hastanesi'nde kullanımı desteklenen hidroksiklorokin ilacının, yapılan yeni araştırmalara göre faydalı olmadığı, aksine kardiyolojik riskleri artırdığı bildirildi.

FRANSA KULLANIMI DURDURDU

The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmanın yanı sıra iki farklı klinik araştırmanın da aynı yönde olduğu belirtilirken, Fransa'da kullanılan hidroksiklorokin ilacının tedavide kullanımının durdurulması istendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSO) de klorokin klinik deneylerinin durdurulması için çağrıda bulundu.

ÖLÜ SAYISI 28 BİN 530'A ULAŞTI

Koronavirüs salgınında zirve noktasına 9 Nisan'da ulaşan Fransa'da, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 92 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 28 bin 530'a ulaştı.

Ülke genelinde 16 bin 264 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 1.555 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 65 bin 879'a ulaşırken, toplam vaka sayısının da 219 bin 957'ye yükseldiği aktarıldı.

VİRÜS VÜCUTTA BAĞIŞIKLIK GÖSTERİYOR

Öte yandan Fransa'da, Pasteur Enstitüsü tarafından iki ayrı hastanede koronavirüse yakalanan ve iyileşen 160 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, hastalığın üzerinden 1 ay geçtikten sonra hala vücutta bağışıklık sağlayan antikorların olduğu ortaya kondu.