Fransa’da hijyen önerisi: Duş yerine tuvaletten sonra bölgesel temizlik

Yaşanan kuraklık nedeniyle tasarruf çağrıları yenilenirken uzmanlar, günde 1 defa duş almak yerine belirli bölgelerin yıkanmasının yeterli olacağını önerdi.

Fransa’da, yaşanan kuraklığın artacağı endişesi ile gerek hükümet gerekse medya organları aracılığı tasarruf çağrıları yapılıyor.

Su sıkıntısının üst seviyede olması nedeniyle, temizlik alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik öneriler de günden güne artıyor.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP) araştırmasına göre, Fransızların yüzde 76'sı günde en az bir defa tam duş aldığını, bu oranın Avrupa ülkelerinin toplamında yüzde 71 olduğunu ortaya koydu.

AA’nın haberine göre; uzmanlar ise her gün yıkanmak yerine tuvalet sonrası, ‘taharet’ gibi gerektiğinde vücudun bazı bölgelerinin günlük olarak yıkanmasının yeterli olacağı önerisinde bulunuyor.

Öte yandan ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle hükümet yetkilileri ve medya organları sık sık halka enerji ve su kullanımında iktisada riayet edilmesi ve tasarruf yapılması çağrısı yapıyor.

Parmak araları gibi bazı bölgelerin yıkanması yeterli

BFMTV'nin araştırma üzerine dermatologların görüşlerine başvurduğu habere göre, Fransızlar koronavirüs ile hijyen konusunda ilerleme kaydetmiş gibi görünse de hala temizlik konusunu tam çözmüş değil.

İnsan derisi, ince partikül, kirlilik, ultraviyole gibi dış etmenlere karşı kalkan vazifesi görürken, su ve yağdan oluşan cildin hidrolipidik tabakasının aşınması bakterilere karşı zayıf düşmesine yol açıyor.

Dermatolog Laurence Netter, her gün yıkanmaya gerek olmadığını belirterek, günlük temizlik gerektiren parmak araları gibi fazla bakteri barındıran bazı bölgelerin yıkanmasının yeterli olacağını aktardı.

‘Aşırı cilt temizliği, derinin dengesini bozar’

Diğer bir dermatolog Marie Jourdan da hijyen eksikliği enfeksiyon riskine yol açsa da aşırı cilt temizliğinin derinin dengesini bozduğuna, cildi aşındırdığına ve egzamaya sebep olduğuna dikkati çekti.