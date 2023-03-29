Fransa, Holodomor trajedisini soykırım olarak tanıdı Fransa'da Ulusal Meclis, dönemin SSCB lideri Josef Stalin'in toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için attığı adımlar nedeniyle yaşanan ve "Holodomor" adı verilen kıtlığın "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin önergeyi kabul etti.

AA & Ensonhaber Fransız meclisinde, Sovyet rejiminin 1932-1933'te Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin önerge görüşüldü. İktidar partisi Rönesans Milletvekili Anne Genetet'in birçok milletvekiliyle teklif ettiği önergenin görüşmelerinde, 2 "hayır" oyuna karşı 168 "evet" oyu kullanıldı. Böylelikle Fransız meclisi Holodomor'u "soykırım" olarak tanıdı. Holodomor trajedisi Ukraynaca Holodomor, "suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi" anlamına geliyor. Sovyet rejiminin, 1932-1933 döneminde, Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanımıştı.