Fransa'da hükümetin politikalarına tepki gösteriliyor

Fransız halkı, hükümetin aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulamasını, Macron'u istifaya çağırarak protesto ediyor.

Fransa'da, yöneticilerin sağlık ve ekonomi politikalarına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilmesi ve "sağlık kartı" uygulamasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.

Göstericilerin, "Kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" gibi sloganlar söylemesi sonucu polis sert müdahalelerde bulundu.

Polisle çatışan insanlar mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu. Göstericiler ayrıca çöp konteynerlerini ve iş makinelerini ateşe verdi.

FARKLI ÜLKELERDEN GELENLER VAR

Göstericiye katılan Marie -Laure isimli sarı yelekli, Fransa'da 2,5 yıldan beridir sosyal ve vergi adaletsizliğine karşı sokaklara çıktıklarını söyledi.

Bugün de sağlık kartı uygulaması ile aşı zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten Marie-Laure, "Bu bir sağlık diktatörlüğü, ben de Fransa'daki bu diktatörlüğü protesto etmeye geldim. Ben aşıya değil zorunlu tutulmasına karşıyım. İnsanları zorlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Marie-Laure, Fransa'da 17 Kasım 2018'de Sarı Yeleklilerin benzin zammıyla başlayan fiyat artışına karşı sokaklara çıktıklarını aktararak, "İnsanların durumu ortada, ancak Macron ekonomik krizi saklamak için bu fırsattan (salgın koşullarından) yararlanıyor. İsmini de ağzıma almak istemiyorum, benim için Cumhurbaşkanı bile değil, onu hatırlamak dahi istemiyorum." diye konuştu.

"MACRON İSTİFA ETSİN"

Marie-Laure, aşı zorunluluğuna uymayan sağlık çalışanlarının görevlerinden atılma riskinin olmasına anlam veremediğini söyleyedi.

Christine ismindeki hasta bakıcı, aşı zorunluluğuna tabi tutulan sağlık personellerine destek ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkmak için gösteriye katıldığını ifade ederek, "Macron istifa etsin, çünkü bu tür bir kararı aldığınızda diktatör olursunuz, biz de bu diktatörlükle mücadele ediyoruz." dedi.

"HÜKÜMET HALKINI UMURSAMIYOR"

Camelia ismindeki protesto eden gösterici de sağlık kartı ve aşı zorunluluğunun yanı sıra, Fransa'da benzin başta olmak üzere ürünlere yönelik fiyat artışına karşı çıkmak için geldiklerini aktardı.

Hükümetin vatandaşları umursamadığına yakınan Camelia, "Hükümetimiz artık bizi dikkate almıyor, bu yüzden oy kullanmayı bile terk ettim. Çünkü yalnız bırakılıyoruz." diye açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tüm hastane ve bakımevi personeli için koronavirüs aşısının zorunlu olduğunu, ayrıca Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilerek 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını ifade etmişti.

Koronavirüs sağlık kartı uygulaması, insanların korona aşısı olduğunu belgelemesi veya son 48 saatte yapılmış pozitif PCR testi sonucu göstermesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.