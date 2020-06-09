Fransa'da hükümetin salgın yönetimine soruşturma

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Paris Savcısı, amacın siyasi sorumluları belirlemek olmadığını söyledi.

Fransa'da, hükümetin koronavirüs salgını yönetimine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yaptığı açıklamada, hükümetin salgın yönetimine ilişkin başlatılan soruşturmanın, savcılığa yapılan 80 suç duyurusu kapsamında "kasıt olmadan adam öldürme" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" gerekçesiyle açıldığını belirtti.

OLASI SUÇLAR ORTAYA ÇIKARILACAK

Soruşturmanın, siyasi sorumluları belirlemeyi değil, olası suçları ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden Heitz, bu soruşturmanın yaşlı bakımevlerini kapsamadığını söyledi.

Ülkede, koronavirüs salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında, 80 suç duyurusunda bulunulmuştu.