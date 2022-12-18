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    Fransa'da hükümetin yeni göç yasa tasarısı protesto edildi

    Uluslararası Göçmenler Günü'nde toplanan göstericiler, sloganlar eşliğinde yürüyerek hükümetin yeni göç yasa tasarısını protesto etti.
    • 18.12.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 17:27
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    Fransa'da hükümetin yeni göç yasa tasarısı protesto edildi

    Fransa’nın başkenti Paris’te Porte de Chapelle metro durağında18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle toplanan eylemciler, hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla şehir merkezine yürüdü.

    Söz konusu tasarıyla, hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri arananlar listesine koymaya imkan verecek bir düzenleme getirmeye hazırlanan hükümet protesto edildi.

    Göçmenlerle daha fazla dayanışma çağrısı

    Ellerinde 'Fransa, yasa dışı', 'Irkçılar, faşistler, sokaklarımızdan defolun' pankartları taşıyan göstericiler, 'Belgesiz göçmenlerle dayanışma', 'Biz tehlikeli değiliz, göçmenler tehlikede' sloganları attı.

    Göstericiler, düzensiz göçmenlerle daha fazla dayanışma çağrısında bulundu.

    Fransa'da hükümetin yeni göç yasa tasarısı protesto edildi VİDEO

    Fransa da hükümetin yeni göç yasa tasarısı protesto edildi #1

    Belgesiz göçmenlere yasal ikamet talebi

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e tepki gösteren göstericiler, belgesiz göçmenlerin ülkede yasal şekilde ikamet etmesini sağlayacak resmi evraklar verilmesini talep etti.

    AA’nın haberine göre; belgesiz göçmen Senegalli Abdoulaye Hotte, yaklaşık 8 yıldır bu ülkede bulunduğunu, inşaat sektöründe çalıştığını, belgesiz göçmenlerin haklarının verilmesi ve herkes için özgürlük ve eşitlik talebiyle gösteriye katıldığını belirtti.

    18 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edilmişti.

    Fransa da hükümetin yeni göç yasa tasarısı protesto edildi #2

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