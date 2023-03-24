Fransa'da iç karışıklığın yeni görüntüleri Emeklilik yaşını 64'e yükseltecek düzenleme, ülkeyi yangın yerine çevirdi. Savaş manzaralarının yaşandığı sokaklarda polisle göstericiler karşı karşıya geldi.

AA & Ensonhaber

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar aralıksız devam ediyor.

Hükümet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylama yapılmaksızın tartışmalı emeklilik reformunu kabul etti.

Başbakan Elisabeth Borne, mecliste oylamaya sunulmayan reformu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıkladı.

Fransa yangın yeri

Paris yönetiminin bu hareketi, halihazırda devam eden gösterilerin şiddetlenmesine yol açtı. Başkent Paris'te ve diğer yerlerde bir araya gelen öfkeli kalabalık büyük yıkımlara yol açtı.

Fransız polisi ile göstericiler arasında çatışmalar patlak verdi. Göstericilere müdahale sırasında bir polisin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Polisin müdahalesine şemsiye açtılar

Göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polise karşı göstericiler, kendilerini şemsiye açarak korumaya çalıştı.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e yükseltmeyi öngören reforma karşı çıkan 1 milyonu aşkın Fransız'ın sokağa indiği belirtildi.

Emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyorlar

Sendikaların çağrısıyla gösterilerini sürdüren Fransızlar, hükümetin, nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçmesini istiyor.

Dijon, Rennes ve Rouen'de polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Paris'te emniyetin onay verdiği protestoda polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Çöp bidonlarını ateşe verdiler

Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti. Kentteki izinsiz gösteriler devam ediyor.

Sendikalar gösterilere "devam" dedi

Ülkenin önde gelen işçi ve öğrenci sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, reforma karşı hafta sonu ve 28 Mart Salı günü gösteriler düzenleme ve salı günü greve gitme çağrısında bulundu.

Çok sayıda kişi gözaltında

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris'te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.

Organizatörlere göre Fransa'daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığı'na göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.

Belediye binasının kapısını yaktılar

Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını ateşe verdi.

Başbakan Elisabeth Borne, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterilerde meydana gelen şiddet ve tahribatın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Göstericinin parmağı koptu iddiası

Rouen kentindeki gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir kişinin parmağının koptuğu iddia edildi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Alma Dufour, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rouen'daki gösteride şimdiye kadar 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Fransız vekil: Bir kişi ölmeden...

Dufour, yaralananlar arasında plastik el bombası nedeniyle baş parmağı kopan bir göstericinin de bulunduğunu kaydetti.

Artan polis şiddetinin derhal durdurulması çağrısı yapan Dufour, "Bir kişi ölmeden, hükümet reformunu geri çekmeli." ifadesini kullandı.

Yerel basın, söz konusu göstericinin hangi koşullarda yaralandığının henüz bilinmediğini aktardı.