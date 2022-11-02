Fransa'da ikinci el mezar taşı satışlarında artış yaşanıyor

Avrupa ülkesindeki pahalılık, cenaze işlemlerine de yansıdı. Yeni mezar taşı almaya gücü yetmeyenler, çareyi daha önce kullanılan taşlara başvurmakta buluyor.

Küresel enflasyon, Fransa'da da kendini hissettiriyor.

Geçen aya dair ilk verilere göre ülkedeki enflasyon ekim ayında yaklaşık yüzde 12 arttı.

Hayat pahalılığı, gıdadan enerjiye birçok alanda Fransızlara zorluklar yaşatıyor.

Yüksek enflasyon, ikinci el mezar taşı satışlarını tetikledi

Radyo ağı Europe 1, Avrupa ülkesinde pahalılık nedeniyle ikinci el mezar satışlarının başladığını duyurdu.

Haberde, "Enflasyon ve artan gaz fiyatları ile cenaze de fiyatların yükseldiğini görüyor. Sevilen birini gömmek, artık ikinci el mezar taşlarına başvurmaktan çekinmeyen bazıları için giderek daha zor hale geliyor." denildi.

Dünyada bir ilk: 550 eurodan başlıyor

Nantes kentinde bir şirketin, ikinci el mezar taşları satmaya başladığı ve bunun dünyada bir ilk olduğu vurgulandı.

Söz konusu mezar taşlarının, çok daha ucuza satıldığı belirtildi. Bugüne kadar 550 eurodan 50'ye yakın model sunulduğu kaydedildi.

6 bin euro yerine 1800 euro ödedi

Lucas adındaki kişi, başka bir mezarlıktan gelen taşların üzerindeki yazıları temizlemekle ve yeni isimleri yazmakla görevli olduğunu söyledi.

Geçen baharda babasını kaybeden Maxime, cenaze için ikinci el mezar taşı aldığını, bu sayede 6 bin euro yerine 1800 euro ödediğini anlattı.

Yeni mezar taşı alamayan Fransızlar var

Maxime, "Tek bildiğim, taşın 33 yaşında olduğu. Aldığımda neredeyse yeni gibiydi." diye ekledi.

Aynı haberde, "Bir cenaze taşının maliyeti 3 bin ila 10 bin euro arasında. Yeni bir mezar taşı almaya gücü yetmeyen çok sayıda insan var." bilgisine yer verildi.