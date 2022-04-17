Fransa'da ikinci tur öncesi gösteri düzenlendi

50'den fazla kent, gelecek hafta yapılacak seçimler öncesi düzenlenen gösterilere sahne oldu. Gösterilerde, "Ne Macron, ne Le Pen" sloganları atıldı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turun düzenleneceği 24 Nisan'a sayılı günler kaldı.

İkinci turda yarışacak Cumhurbakşanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen vaatlerini halka paylaşarak ipi göğüslemek istiyor.

Diğer taraftan Fransız göstericiler, iki isme karşı sokaklara indi.

Fransa sokaklarında seçim öncesi gösteri

Başkent Paris başta olmak üzere 50'den fazla kentte cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

Birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Nation Meydanı'nda toplanan ve Macron ile Le Pen'in fotoğraflarını taşıyan eylemciler, Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

"Ne Macron, ne Le Pen"



AA'nın haberine göre; gösteride, ikinci turda yarışacak Le Pen'e oy verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, "Ne Macron, ne Le Pen" ve aşırı sağ karşıtı sloganlar atılırken, pankartlar taşındı.



