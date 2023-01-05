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    Fransa'da iklim aktivistlerinden başbakanlık binasına boyalı protesto

    İklim aktivistleri, başbakanlık binasını turuncu sprey boya ile boyayarak protesto gerçekleştirdi. Aktivisitler, polis tarafından yaka paça bölgeden uzaklaştırıldı.
    • 05.01.2023 - 13:02
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 13:06
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    Fransa'da iklim aktivistlerinden başbakanlık binasına boyalı protesto

    Avrupa’nın birçok şehri, iklim aktivistlerinin sıra dışı eylemlerine sahne oluyor…

    Fransa’da Derniere Renovation isimli iklim topluluğu üyesi iki aktivist, Matignon olarak bilinen başbakanlık binasına boyalı saldırı düzenledi.

    Turuncu sprey boyalar ile binanın önündeki kemerler, kapı ve duvarlar boyandı. Fransız basındaki haberlere göre; aktivistlerin, hükümeti iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdiği öğrenildi.

    Aktivistlerin, eylemlerini gerçekleştirirken ‘kim suçlu’ yazılı tişörtler giydiği görüldü.

    Aktivistler yaka paça taşındı

    AA’nın haberine göre; polis, aktivistleri müdahale ederek gözaltına aldı, temizlik ekipleri kapı ve duvarlardaki boyaları çıkarmak için çalışma başlattı.

    Sosyal medyada, polislerin iki aktivisti yaka paça içeri taşıdıkları görüldü.

    Kayıtlarda, gözaltına alınan aktivistlerden arda kalan iki büyük sprey boya tüpünün, Başbakanlığın önünde devrilmiş şekilde durması dikkati çekti.

    Fransa da iklim aktivistlerinden başbakanlık binasına boyalı protesto #1

    Eylem sırasında Başbakan Elisabeth Borne makamındaydı

    Öte yandan basında, aktivistlerin Başbakanlık binasını boyadıkları sırada yılın ilk Bakanlar Kurulundan dönen Başbakan Elisabeth Borne'un da makamında olduğu belirtildi.

    Fransa hükümeti, Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasına rağmen karbon emisyonu hedeflerinin gerisinde olmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla suçlanıyor. Paris İdare Mahkemesi, yönetime "ekolojik hasarı" önlemek için 2022 sonuna kadar bir dizi önlem alması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.


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