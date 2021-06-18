Cumhurbaşkanı Macron, Somme bölgesinde ziyaret ettiği ilkokulda öğrencilerden birinin kendisine yönelttiği, "Yediğin tokat nasıldı?" sorusuna, "Hoş değildi” cevabını verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a geçtiğimiz 8 Haziran’da Drome bölgesindeki ziyareti sırasında 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı.

Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası talep etmiş, Valence Mahkemesi Tarel'i 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme ayrıca Tarel hakkında hapis cezasına ek olarak 14 ay denetimli serbestlik kararı almış, Tarel’i kamu görevinden men etmişti.

"YEDİĞİN TOKAT NASILDI?"

Macron’a, bugün Somme bölgesinde yer alan Poix-de-Picardie kasabasındaki ilkokulu ziyaretinde o tokat bir öğrenci tarafından soruldu.

Fransız kanalı BFM tarafından yayınlanan görüntülere göre bir öğrenci konuşmak için elini kaldırdıktan sonra Macron'a, "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu.

Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a tokat sorusu VİDEO

“HOŞ DEĞİLDİ”

Soruya gülümseyerek cevap veren Macron, "Hoş değildi. İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa birbirinize asla bunu yapmamalısınız. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atıldı VİDEO