Fransa’da imam, ‘Cumhuriyet değerlerine aykırı’ vaaz verdiği gerekçesiyle görevden alındı

Loire bölgesindeki caminin imamının, bayram namazı hutbesinde okuduğu ayet ve hadis Cumhuriyet değerlerine aykırı görüldü. İmam, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in emriyle görevinden alındı.

Fransa’da Müslümanların dini inançlarını hedef aldığı için eleştiri oklarını üzerine çeken ‘Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler’ tasarısı yasalaştı.

Loire bölgesinde yer alan Saint-Chamond Ulu Camii’nin imamı Komor Adaları kökenli İmam Mmadi Ahamada bayram hutbesinde verdiği vaazda Ahzab Suresi'nden İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in eşlerine hitap eden ayetlerle bir hadis okudu.

O anların videosu Cumhuriyetçiler Partisinden Belediye Konseyi üyesi Isabelle Surply tarafından internette paylaşılınca konu İçişleri Bakanlığı’na gitti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘bu ifadeleri kabul edilemez bulduğu’ ve ‘cinsiyet eşitliğine aykırı gördüğü’ gerekçesiyle Loire Valiliğinden imamın görevine son verilmesini ve oturma izninin yenilenmemesinin sağlanmasını istedi.

“BAĞLAM DIŞI KULLANILDI”

Ahamada, ertesi gün kouyla ilgili Le Progres sitesine açıklama yaptı.

Ahamada, vaazdaki ifadelerinin ve ayetlerin sadece bir kısmının alınıp bağlam dışı kullanıldığını belirterek, “Kızlarımız evde durmak zorunda değiller, doktor, mühendis ya da pilot oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

OTURMA İZNİNİN YENİLENMEMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cami yönetimi, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak imamın görevine son verildiğini, Loire Valiliği ise imamın oturma iznini yenilememe üzerinde çalışıldığını bildirdi.

‘CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AYKIRI’ İFADELERİN VAAZLERDA YER ALMAMASI İÇİN ÖNLEM

Hauts-de-Seine vilayetindeki Gennevilliers Camii’nde görevli İmam Mehdi, 4 Haziran’da verdiği vaazda bazı Müslüman kadınların giyim tarzını eleştirdi.

Vaazı ‘cinsiyetçilik’ olarak görülen İmam Mehdi’nin görevi vaazdan 13 Haziran’da haberdar olan Darmanin’in emriyle sonlandırıldı.

Darmanin, valiliğin konuya dair cami yönetiminden açıklama ve ‘cinsiyet eşitliğine aykırı’ ifadelerin artık vaazlarda yer almamasını sağlayacak önlemler almasını istedi.

CAMİ FAALİYETLERİNİN ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ

Darmanin, ayrıca validen olaya bizzat dahil olmasını, ‘Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler’ adlı yasanın izin verdiği yeni araçları kullanarak benzer bir vaaz tekrarlanırsa caminin faaliyetlerini askıya almasını istedi.

Gennevilliers Cami imamının görevine de Hauts-de-Seine Valiliği tarafından geçen düzenlenen toplantının ardından son verildi.

DARMANİN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile imamların görevlerinin sonlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Darmanin şu ifadeleri kullandı:

“Talebimle, Hauts-de-Seine ve Loire’da kabul edilemez vaazlar veren 2 imamın görevine son verildi. Cumhuriyetin kurallarına ve değerlerine karşı çıkanlarla yorulmadan savaşacağız.”

"ROUBAIX CAMİİ HEDEFTE"

Fransa merkezli Le Figora gazetisi, koronavirüs başlangıcından bu yana kadınların ibadet edilmesine izin verilmeyen Roubaix Camii’nin İçişleri Bakanlığı’nın hedefinde olduğunu yazdı.

Haberde, North vilayeti idaresinin konuyla ilgili cami yönetiminden açıklama beklediği ifade edildi.

“İSLAM’A KARŞI NEFRET DOLU”

İnsan hakları savunucusu Avukat Sefen Guez, Fransa İçişleri Bakanı'nın imamları hedef almasına ve validen imamı görevden alması talebine ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Saint-Chamond Camisi gösterdi ki Fransa'da imamları valilik göreve atıyor.”

Medya uzmanı Sylvain Tirreau da Darmanin'in İslam'a karşı nefret dolu olduğunu ifade etti. Müslümanlara karşı girişimlerinden vazgeçmediğinin altını çizdi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İmam Mmadi Ahamada'ya destek için Fransa'da imza kampanyası başlatıldı.

Fransa, Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip.

Yasalaşan ‘Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler’ kanununda tüm derneklerin bu prensiplere saygılı olmayı taahhüt etmesi gerektiği belirtiliyor.