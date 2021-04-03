Fransa'da inşaat halindeki binada patlama meydana geldi

Yapımı devam eden inşaatın içinde bulunan gaz tüplerinin patlaması ile yangın çıktı. Yangında siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fransa'nın Lyon kentinde yapım aşamasında olan bir binada yangın çıktı.

2 Nisan Cuma günü meydana gelen patlamanın sesi ile irkilen çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çevredekiler, Vaux-en-Velin ve Villeurbanne banliyöleri boyunca bölgede patlamalar duyduklarını söyledi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan binadan kara dumanlar yükseldi.

KAMERALARA YANSIDI

Trafik akışının olduğu caddeler üzerinden görülen dumanlar, araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın sonucu binanın üst katından parçalar düşmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Fransa'da inşaat halindeki binada patlama VİDEO



TÜPLER PATLADI

Yaralı veya hayatını kaybedenin olup olmadığı henüz bilinmezken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının binada bulunan tüplerden çıktığı öğrenildi.