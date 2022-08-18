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    Fransa'da insandan köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı

    Aynı evde yaşayan iki erkeğe maymun çiçeği teşhisi konmasının ardından evde bulunan köpeğe de maymun çiçeği virüsünün bulaştığı tespit edildi.
    • 18.08.2022 - 00:20
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 00:28
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    Fransa'da insandan köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı

    Koronavirüs süreci tam olarak bitmeden maymun çiçeği virüsü dünya genelinde 100 ülkede görüldü.

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Fransa’nın başkenti Paris’te aynı evde yaşayan iki erkeğe maymun çiçeği teşhisi konmasının ardından evde bulunan köpeğe de maymun çiçeği virüsünün bulaştığının tespit edildiğini aktardı.

    Söz konusu iki erkeğe geçtiğimiz haziran ayı başlarında Paris'teki bir hastanede maymun çiçeği teşhisi konduğu ve semptomların başlamasından 12 gün sonra, evde bulunan 4 yaşındaki köpeğinde semptomlar göstermeye başladığı aktarıldı.

    İnsandan köpeğe bulaşan ilk vaka

    Genetik analiz sonucu köpeğe bulaşan virüsün erkeklere bulaşan virüsle tamamen aynı olduğu belirtilirken, söz konusu vakanın insandan köpeğe bilinen ilk bulaş olduğu üzerinde duruluyor.

    "Bu şaşırtıcı bir bilgi değil"

    DSÖ’nün maymun çiçeğinden sorumlu üyesi Dr. Rosamund Lewis yaptığı açıklamada, "Bu daha önce bildirilmedi ve bunun bir köpekte ilk enfeksiyon vakası olduğuna inanıyoruz. Daha önce köpeklerin enfekte olduğu bildirilmedi. Birkaç düzeyde, bu yeni bir bilgi. Bu şaşırtıcı bir bilgi değil ve bizim de dikkat ettiğimiz bir şey." ifadelerini kullanarak, enfekte köpeğin virüsü insanlara bulaştırıp bulaştırmayacağı konusunun net olmadığını belirtti.

    Fransa da insandan köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı #1

    Virüs mutasyona uğrayabilir

    DSÖ’nün Sağlık Acil Durumları Programı Direktörü Dr. Mike Ryan ise, söz konusu bulaşın "beklenmedik olmadığını" ifade ederek, bunun olmasını istemedikleri bir şey olduğunu vurguladı.

    Ryan, hastalığın bir türden diğerine geçmesi sonra o türde kalması ve yeni bir tür içinde hareket etmesinin virüsün mutasyona uğramasına ve adapte olmasına neden olacağını aktardı.

    Köpeklerin hastalığı başkalarına bulaştırabileceğine dair bir kanıt yok

    DSÖ'nün Küresel Bulaşıcı Tehlikeye Hazırlık Direktörü Dr. Sylvie Briand, "Bu vaka, ilk kez köpeklerin enfekte olabileceği anlamına geliyor ancak bu, köpeğin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara bulaştırabileceği anlamına gelmiyor." dedi.

    Sağlık uzmanları, enfekte olan evcil hayvanlarında tecrit edilmesinin önemli olduğunu dikkat çekerek, köpeklerin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara bulaştırabileceğine dair bir kanıt olmadığını ifade etti.

    Fransa da insandan köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı #2

    Maymun çiçeği virüsü 92 ülkede görüldü

    İHA'nın haberine göre; DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar 92 ülkede görüldüğünü ve dünya genelindeki vaka sayısının 35 bini aştığını belirterek, 12 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

    Fransa da insandan köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı #3


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