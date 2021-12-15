Fransa’da, İslam karşıtı eylemler arttı

İçişleri Bakan Darmanin, son iki yılda İslam karşıtı eylemlerin yüzde 32 arttığını belirtti. Darmanin ayrıca, Yahudi ve Hristiyan karşıtı eylemlerin oranlarının ise düştüğünü söyledi.

İslam karşıtı eylemler tüm dünyada artış gösterirken Fransa, en fazla eylem yapılan ülkeler arasındaki yerini muhafaza ediyor…

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız televizyon kanalı Cnews’da yaptığı açıklamada; Ocak ve Ekim 2021 arasında polis tarafından bin 380 din karşıtı eylem kaydedildiğini, Hristiyan ve Yahudi karşıtı eylemlerin sayısının düştüğünü, İslam karşıtı yapılan eylemlerin sayısının ise arttığını belirtti.

YÜZDE 32 ARTTI

Bakan Darmanin, İslam karşıtı hareketlerin 2019 yılından bu yana yüzde 32 arttığını duyurdu. 2019’da 129 eylem, 2021’de ise 171 eylem kaydedildiğine dikkat çekti.

HRİSTİYAN KARŞITI EYLEM YÜZDE 25, YAHUDİ KARŞITI EYLEMLER YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Darmanin, Hristiyan karşıtı eylemlerin son 2 yılda yüzde 25 düşerek 921 eylem olarak kaydedilirken, Yahudi karşıtı eylemlerin ise yüzde 15 düştüğünü söyleyerek 2019 yılında 617, 2021 yılında ise 523 eylem düzenlendiğini belirtti.

21 CAMİNİN KAPATILDIĞINI AÇIKLADI

Darmanin, dün yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler Yasası kapsamında 2 bin 600 camiden 99'unun "ayrılıkçılık" şüphesiyle istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğunu ve ve 21 caminin de kapatıldığını açıklamıştı.

MÜSLÜMAN KABİRLERİ ZARAR GÖRDÜ

Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Mulhouse kentinde, mezarlığın bir bölümünde bulunan onlarca Müslüman kabri zarar görmüştü.