Fransa’da, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinliler için protesto

Fransa’da, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinliler için protesto

Paris’te, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan 19 Filistinli için protesto gösterisi düzenlendi. Eylemciler, Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısı yaparken, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, geçtiğimiz hafta 19 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, Cumhuriyet Meydanı’nda protesto edildi.

Eylemciler, Filistin bayrakları ile meydana akın etti.

İHA’nın haberine göre; ‘Filistin'e özgürlük’, ‘Kahrolsun İsrail siyonizmi’ sloganları atan eylemciler, gözaltındaki Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

İsrail yanlısı grup ile eylemciler arasında arbede

Protestocular, Ramazan ayı ve Yahudiler'in Hamursuz Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi nedeniyle gerilimin arttığı Kudüs'teki Harem-üş Şerif'te İsrail güçlerinin yaptığı baskın sırasında çatışmaların meydana geldiğini, İsrail güçlerinin kışkırtıcı tutumu sonucu olayların çıktığını savundu.

Protestoda ayrıca İsrail yanlısı bir grup ile eylemciler arasında arbede yaşandı.