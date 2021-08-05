Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğu kararına karşı grev başlattı

Fransa'da meslek gruplarına getirilen aşı zorunluluğu kararına karşı, itfaiyeciler protesto kararı alarak meydanlarda tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu ve genel olarak yeşil kart uygulaması protesto edilirken bu defa meslek gruplarındaki insanlara alınan yeni kararlara itfaiyecilerden tepki geldi.

GREV KARARI ALDILAR

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı zorunluluğu getirilen meslek grupları arasında yer alan itfaiyeciler, greve gitme kararı aldı.

İtfaiyecilerin örgütlendikleri sendikaların en başında gelen FA SPP-PATS tarafından yapılan açıklamada, aşı zorunluluğunu protesto için sendika üyesi itfaiyecilerin 9 Ağustos Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gideceği bildirildi.

"ANAYASAYI İHLAL EDİYOR"

Açıklamada, "İtfaiyecilerin aşı olmasını zorunlu kılan sağlık krizinin yönetimine dair yasa, Anayasayı ihlal ediyor." ifadesi kullanılarak, Anayasa Konseyi'nin yasadaki bu önlemi kaldıracağının umulduğu belirtildi.

Diğer yandan, Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı.

SON 24 SAATTE 207 BİN 416'YA YÜKSELDİ

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, korona bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 784 artışla 6 milyon 207 bin 416'ya yükseldi.

Son 24 saatte 53 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 112 bin 81'e çıktı. Hastanelerde 1371'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 134 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz korona aşısı yapılanların sayısı 43 milyon 684 bin 272'ye ulaştı. 36 milyon 315 bin 549 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 76 milyon 12 bin dozdan fazla aşı yapıldı