Fransa'da kadınlarla tokalaşmayınca kovulan çalışana iş iadesi

Kadınlarla tokalaşmaması nedeniyle radikallikle suçlanan ve havaalanındaki görevinden alınan çalışan, açılan davayı kazandı. İşe iadesi yapılacak çalışana tazminat verilmesine hükmedildi.

Fransa'daki Paris Havalimanı'nın bagaj ve pasaport kontrol bölümünde çalışan A.D., kadınlarla tokalaşmamasıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl tokalaşmaması nedeniyle radikal çevrelerle irtibatı olduğuna dair suçlamalara maruz kalan A.D.'ye dava açıldı.

A.D.'nin, Paris Emniyeti tarafından 2021'de tahditli alanlara giriş akreditasyonu yenilenmedi. A.D. bu nedenle görevinden uzaklaştırıldı.

Dosya Danıştay'a taşındı

İşe iadesi için Montreuil İdari Mahkemesine başvuran A.D., burada sonuç alamayınca dosyayı Danıştay'a taşıdı.

Görevliyi tanıyanlar iddiaların aksini söylüyor

Danıştay, A.D'ye atfedilen suçlamaları yeterli bulmayarak ve onu tanıyanların aksi yöndeki beyanları üzerine görevlinin işine dönebileceğine hükmetti.

Danıştay ayrıca, A.D'ye mahkeme masrafları için 4 bin 500 euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Namaz kılan pilot da görevine döndü

Fransa'da 2021'deki benzer bir olayda namaz kılması "radikalleşme" olarak görülerek, havalimanında yasaklı bölgelere giriş yetkisi elinden alınıp mesleğini icra etmesi engellenen Air France pilotu, başvurduğu mahkemenin lehine verdiği kararla işine geri dönmüştü.