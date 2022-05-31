Fransa'da, 'karanlık çağların kıyafeti' denilerek başörtülü kadın restorana alınmadı

Restoran sahibi bir kadın, başörtülü müşterisine hakaret etti. Restoran sahibi, “Karanlık çağlara ait kıyafeti giyiyor” diyerek kadını restorana almadı.

Fransa’da, özellikle başörtülü kadınları hedef alan İslamofobik uygulamalar sürüyor…

Ülkede sık sık yaşanan olaylara bir yenisi, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti.

AA’nın haberine göre; Hendaye kentinde bir kişi Anneler Günü dolayısıyla bir hafta öncesinden rezervasyon yaptırdığı restorana annesini götürüp baş başa yemek yemek istedi.

Restoran kapısına gelen anne ve oğul, iş yeri sahibinin beklenmedik tepkisi ile karşılaştı.

İş yeri sahibi kadın, annenin ‘karanlık döneme ait başörtüyü’ taktığı gerekçesiyle iki müşterisini restorana almayacağını söyledi.

‘Başörtüsü kadınlara boyun eğdirmek için bir araç’

AA’nın haberine göre; boynunda haç olması nedeniyle kendisinin de Hristiyan olduğu belirtilen kadın, başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğu iddiasında bulundu.

Ayrımcılığa uğradıkları gerekçesi ile şikayet ettiler

Anne ve oğul, restoran sahibinin yönelttiği hakaretler karşısında şoka uğradı. Emniyete giden şahıslar, kendilerine ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Tesettürlü mayoyu serbest bırakma kararı askıya alındı

Fransa'da yönetimin Müslümanları hedef alan yasalar uygulamasıyla birlikte başörtülü kadınlara, Müslümanlara ve İslami kuruluş ile ibadethanelere yönelik İslamofobik ve ayrımcı saldırılarda artış görülüyor.

Yakın zamanda da ülkede Grenoble belediyesinin kamuya ait plaj ve yüzme havuzlarında tesettürlü mayoyu serbest bırakma kararı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine mahkeme tarafından askıya alınmıştı.