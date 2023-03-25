Fransa'da karışıklık! Emekli reformuna protestolar kentte iz bıraktı Emeklilik reformuna ilişkin düzenlenmenin kabul edildiği Fransa'da protestolar devam ederken göstericilerin Paris sokaklarında bıraktığı etkiler kaydedildi.

AA

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürürlüğe girmesini istediği emeklilik reformunda, yaşın kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesi talep edildi.

Hükümet, Cumhurbaşkanı Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylama yapılmaksızın tartışmalı emeklilik reformunu kabul etti.

Kentte protestoların izleri kaydedildi

Buna karşılık tepki gösteren vatandaşlar başkent Paris'te protesto düzenledi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı protestonun şehirde bıraktığı izler görüntülendi.

172 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

140 yangın söndürüldü

Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris'te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.

Organizatörlere göre Fransa'daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığı'na göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.

Havalimanı yolunu kapattılar

Öte yandan düzenlemeye karşı çıkan göstericiler, havalimanı yolunu ulaşıma kapattı. Yolcular, bavullarıyla yürümek zorunda kaldı.

Kent çöp yığınına terk edildi

Bir diğer yandan günlerdir çöp yığınıyla kaderine terk edilen Paris'te turistler maskeyle gezmeye başladı.