Fransa'da karışıklık! Emekli reformuna protestolar kentte iz bıraktı

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürürlüğe girmesini istediği emeklilik reformunda, yaşın kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesi talep edildi.
Hükümet, Cumhurbaşkanı Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylama yapılmaksızın tartışmalı emeklilik reformunu kabul etti.
Kentte protestoların izleri kaydedildi
Buna karşılık tepki gösteren vatandaşlar başkent Paris'te protesto düzenledi.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı protestonun şehirde bıraktığı izler görüntülendi.
172 kişi gözaltına alındı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.
140 yangın söndürüldü
Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris'te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.
Organizatörlere göre Fransa'daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığı'na göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.
Havalimanı yolunu kapattılar
Öte yandan düzenlemeye karşı çıkan göstericiler, havalimanı yolunu ulaşıma kapattı. Yolcular, bavullarıyla yürümek zorunda kaldı.
Kent çöp yığınına terk edildi
Bir diğer yandan günlerdir çöp yığınıyla kaderine terk edilen Paris'te turistler maskeyle gezmeye başladı.