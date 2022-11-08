Fransa'da Katolik Kilisesi kardinalinden cinsel taciz itirafı

Papa’dan sonra en yüksek rütbeye sahip kardinalin, dün düzenlediği konuşmada yeni bir itirafta bulundu. Kardinal, 11 din adamının cinsel taciz ile suçlandığını duyurdu.

Fransa'da Katolik Kilisesi, taciz iddialarıyla gündeme oturmuştu.

Katolik Kilisesi'nin Papa'dan sonraki en yüksek mevkiye sahip kardinallerden biri olan Jean-Pierre Ricard, 35 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel olarak taciz ettiğini itiraf etti.

Yaşanan yeni bir gelişmeye göre, Başpiskopos Eric, Moulins-Beaufort, dün düzenlenen bir konferansta farklı bir itirafta bulundu.

11 din adamına cinsel taciz suçlaması

Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın itiraf açıklaması dahil 11 din adamının cinsel taciz ile suçlandığını duyurdu.

Açıklamada, Kardinal Ricard ve Creteil Psikopozu Michel Santier haricinde 6 piskoposun, Kilise veya yargı tarafından cinsel tacizle suçlandığını ifade etti.

Bu din görevlilerine ek olarak 2 eski piskoposun soruşturma altında olduğu ve bir din görevlisinin ise benzer suçlamalarla savcılığa bildirildiği vurgulandı.

"Genç kıza karşı ayıplanacak davranışlarda bulundum"

DHA'nın haberine göre, Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın açıklamasının da okunduğu basın toplantısında Ricard’ın şu sözlerine yer verildi; "Otuz beş yıl önce, bir kilise rahibiyken, 14 yaşında bir genç kıza karşı ayıplanacak davranışlarda bulundum. Davranışım, bu kişi için kaçınılmaz olarak ağır ve kalıcı sonuçlara yol açtı. Burada af talebimi yeniliyorum ve tüm ailesinden af diliyorum."