Etkisini gösteren aşırı sıcaklar, Fransa'da yaşayan düzensiz göçmenlerin de olduğu çadırda kalan evsizlerin hayatını olumsuz etkiliyor. Evsizler, "Bebeklerle burada yaşamak kolay değil" diyor.

Avrupa kavurucu sıcaklarla mücadele ederken Fransa da bundan nasibini aldı.

Ülkede yaşayan düzensiz göçmenler ve evsizler ise bu sıcaklardan olumsuz etkilenen gruplar arasında yer alıyor.

Başkent Paris'in banliyösü Pantin'de, çoğunlukla çocuklu ailelerden oluşan, aralarında düzensiz göçmenlerin de olduğu evsizler, ülkedeki boğucu sıcak havada çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Banliyöde bebekler de bulunuyor

Mali, Fildişi Sahili, Gine gibi Sahra Altı Afrika ülkelerden gelen yaklaşık 150-200 evsizin büyük bölümünü düzensiz göçmenler, sığınma talebinde bulunanlar, ülkede ikamet izni olan çocuklu anneler ya da aileler oluşturuyor.

Çoğunlukla küçük yaşta çocukların olduğu bir kamp haline gelen şehirdeki küçük alanda, onlarca hamile kadın ve en küçüğü 3 haftalık olmak üzere bebekler de bulunuyor.

Polisler, kampı gözlemek amacıyla her gün devriye geziyor.

Fransa'da kavurucu sıcaklarda çadırlarda yaşayan evsizler VİDEO



Zor koşullarda hayat mücadelesi veriyorlar

Çocuk kıyafetlerinin, kuruması için çitlere asıldığı kampta sadece 4 seyyar tuvalet var, duş alınabilecek bir yer ise bulunmuyor.

Duş almak veya kıyafetlerini yıkamak isteyenler, sivil toplum kuruluşlarının önerdiği, yaklaşık 30 dakika mesafedeki kurumlara giderek bu ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kamptaki evsizler, STK'lerin getirdiği gıda ve hijyen malzemelerini kullanıyor.

Çadırdaki yaşamlarını anlattı

Öte yandan evsiz anneler, boğucu sıcaklarda çadırlardaki yaşam mücadelelerini anlattı.

Fransa'ya 2018'de gelen Fildişi Sahilli Fatou Traore, ülkede ikamet izni olmasına rağmen yaklaşık 3 ay önce geldiği Paris'te barınacak yer bulamıyor.

Traore, öncesinde Pantin'de birkaç adım ötedeki parkta çadırlarda kaldıklarını, cumartesiden bu yana da şehrin Porte de Pantin'e yakın alana taşındıklarını söyledi.

Çocuklarından ikisi Fildişi Sahili'nde kalan Traore, Fransa'da doğan biri 4 yaşında, öteki 10 aylık iki çocuğu ve eşiyle çadırda yaşıyor.

Evleri olmayınca ne çalışabiliyorlar ne de çocukları okula gidebiliyor

Traore, eylülde kızının okulunun açılacağını belirterek, "Evimizin olmaması, eğitimi zorlaştırıyor." dedi.

Boğucu sıcak ve tozun, kamptaki küçük yaştaki çocukları ağır etkilediğini aktaran Traore, bu kampa geçeli 3-4 gün olduğunu, kamptaki tüm çocukların hastalandığını anlattı.

Traore, çalışmak istediğini ancak mevcut durumda evi olmadan bunu yapamayacağını vurgulayarak, kamptaki evsizlerin başat sorunlarının barınma ve çocukların eğitimi olduğunu kaydetti.

Bebeklerin süt ve mamalarını muhafaza edecek yerleri yok

Gineli Kadiatou Diakhaby, 2019'da geldiği Fransa'da, Angers kentinde yaptığı iltica talebinin reddedildiğini söyledi.

Daha sonra Paris'e gelen ve 2 aylık çocuğuyla ailecek sokakta çadırda kalan Diakhaby, havaların çok sıcak olduğunu ve bebekleri, günün belirli saatine kadar çadıra koyamadıklarını anlattı.

Diakhaby, "Bebeklerle burada yaşamak kolay değil." diyerek, bebeklerin süt ve mamalarını muhafaza edecek yerlerinin olmadığını, sıcak havanın bu durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.

AA'nın haberine göre; Diakhaby, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Annelerinin barınacak yeri yok"

"Çocukların göz ve burunlarına toz giriyor, çocuklar ve anneleri de hasta oluyor. Sadece barınma istiyoruz çünkü çok yorgunuz. Burada hamile kadınlar, bebekler, okula gitmesi gereken çocuklar var. Annelerinin barınacak yeri yok. Çocuğunu okula nasıl kaydettirebilsin?"