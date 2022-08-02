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Fransa'da kayıkla postacılık yapıyor

Fransa'da kayıkla postacılık yapıyor

Fransa'da kayıkla ev ev gezen postacı Charles Defoort, bölgedeki tek postacı olarak görevini sürdürüyor. Defoort'u gören bölge sakinleri farklı bir yüz gördükleri için sevinçli olduklarını belirtiyor.