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- Fransa'da kayıkla postacılık yapıyor
Fransa'da kayıkla postacılık yapıyor
- Haber Merkezi
- 02.08.2022 - 03:56
Fransa'nın kuzeyindeki Dunkrik yakınlarındaki Audomarois kıyısında yaşayan sakinler bir postacının yolunu gözlüyor.
Kayığıyla, bataklık bölgesinde kapı kapı gezen 24 yaşındaki postacı Charles Defoort postaları sahiplerine teslim ediyor.
Kayıkla posta dağıtıyor
Defoort, her gün motorlu kayığıyla yola çıkıyor. Çoğu zaman kayıktan inmesine bile gerek kalmıyor. İskelelerde kurulu posta kutularına teslimatları ulaştırıyor.
Sadece isimlerle çalıştığını söyleyen postacı, "Kişilerin nerede yaşadığını gösteren bir haritamız var. Yani adreslerle değil isimlerle çalışıyoruz" dedi.
Fransa'da kayıkla postacılık yapıyor - Video
Ana yola erişimleri yok
Biyosfer rezervi açısından zengin bir bölge olan Audomarois, yazın turist akınına uğruyor.Ancak kışın ıssızlaşan bölgede oturanların çoğunun ana yola erişimi bile yok.