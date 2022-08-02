Petrol
99.6
-0.57%
Euro
18.4238
0.30%
Dolar
17.9176
0.18%
Altın
1.024
0.49%
Borsa
2656
2.47%
Bitcoin
416.494
-0.87%
BTXN Coin
9.58
-2.74%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Fransa'da kayıkla postacılık yapıyor

    Fransa'da kayıkla ev ev gezen postacı Charles Defoort, bölgedeki tek postacı olarak görevini sürdürüyor. Defoort'u gören bölge sakinleri farklı bir yüz gördükleri için sevinçli olduklarını belirtiyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 03:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da kayıkla postacılık yapıyor

    Fransa'nın kuzeyindeki Dunkrik yakınlarındaki Audomarois kıyısında yaşayan sakinler bir postacının yolunu gözlüyor.

    Kayığıyla, bataklık bölgesinde kapı kapı gezen 24 yaşındaki postacı Charles Defoort postaları sahiplerine teslim ediyor.

    Kayıkla posta dağıtıyor

    Defoort, her gün motorlu kayığıyla yola çıkıyor. Çoğu zaman kayıktan inmesine bile gerek kalmıyor. İskelelerde kurulu posta kutularına teslimatları ulaştırıyor.

    Sadece isimlerle çalıştığını söyleyen postacı, "Kişilerin nerede yaşadığını gösteren bir haritamız var. Yani adreslerle değil isimlerle çalışıyoruz" dedi.

    Fransa'da kayıkla postacılık yapıyor - Video

    Fransa da kayıkla postacılık yapıyor #1

    Ana yola erişimleri yok

    Biyosfer rezervi açısından zengin bir bölge olan Audomarois, yazın turist akınına uğruyor.Ancak kışın ıssızlaşan bölgede oturanların çoğunun ana yola erişimi bile yok.

    Fransa da kayıkla postacılık yapıyor #2

    Fransa da kayıkla postacılık yapıyor #3

    Fransa da kayıkla postacılık yapıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı
    3. Sayfa

    Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı

    Lazer epilasyon yaptıran genç adamın yüzü yandı
    3. Sayfa

    Lazer epilasyon yaptıran genç adamın yüzü yandı

    Görüş Bildir