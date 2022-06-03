Fransa'da kiliselerde cinsel istismara uğrayanlara tazminat verilecek

Mağdurlara ödenecek tazminat miktarının tavan ücreti 60 bin euro olarak kararlaştırıldı.

Fransa'da kiliseler, çocuk yaştaki insanlara cinsel istismar olaylarıyla konuşuluyor.

Ülkede yapılan çalışmada, çocukken cinsel saldırıya uğrayanlara tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

Tazminatın tavan ücreti 60 bin euro

2021 yılının sonunda kurulan Ulusal Bağımsız Tanıma ve Tazmin Mercii (INIRR), mağdurlara ödenecek tazminat miktarını, cinsel istismarın türü, kilisenin mağdura yönelik tutum ve mağdurun sağlığı üzerindeki sonuçlarına göre derecelendirecek.

INIRR, kilise yönetimince ödenecek tazminatın tavan ücretini de 60 bin euro olarak belirledi.

330 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Ülkede şu ana kadar yaklaşık 735 kişi maddi veya manevi tazminat talebiyle INIRR'e başvurdu.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CİASE) tarafından Ekim 2021'de açıklanan raporda, Fransa'da 1950'den bu yana kiliseler ve bağlı kuruluşlarda 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı kaydedilmişti.