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    Fransa'da kış öncesi talaşa talep arttı

    Fransız vatandaşları, enerji sorunu ve tasarruf nedeniyle odun sobalarına yöneldi. Talaş fiyatlarının tırmanışa geçtiği, teslimatların birkaç hafta sürdüğü belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 13:00
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    Fransa'da kış öncesi talaşa talep arttı

    Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da enerji tasarrufuna gidilmesi kararlaştırıldı.

    Alınan kararlar doğrultusunda ülkedeki klimalı dükkanların kapılarının kapatılması zorunlu hale getirildi.

    Reklam panolarının, gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar aydınlatılmamasına karar verildi.

    Fransa'da enerji sorunu

    Fransa basınından France Info, yüksek elektrik faturalarına işaret ederek, bazı Fransız vatandaşlarının tasarruf etmek için alternatif sözleşme seçtiğini yazdı. Talaşa olan yoğun talep konusuna da değinildi.

    Elektrik iletim şirketi EDF'nin sunduğu bir sözleşmeye göre, tüketimler aylar önceden planlanıyor.

    Odun sobasında talep patlaması yaşanıyor

    Loic adındaki kişi, "Bekleme modunda herhangi bir cihaz olup olmadığını kontrol etmek için kendinizi evin her yerinde biraz organize etmeniz gerekiyor." dedi.

    Tasarruf döneminde bazı Fransızlar da kış mevsimi öncesi odun sobası almaya başladı.

    "İki odayla sınırlamamıza neden oluyor"

    Bir vatandaş, "İlk başta zor, orası kesin. Ancak bir kez iyi disiplinli olduğunuzda ve tüm cihazların fişinin çekildiğinden emin olduğunuzda işe yarayacaktır." dedi.

    Marie ise "Sadece bir yağ cihazıyla ısıtıyoruz ve bu da kendimizi evdeki iki odayı kullanmakla sınırlamamıza neden oluyor." ifadesini kullandı.

    Fransa da kış öncesi talaşa talep arttı #1

    Talaş fiyatlarında tırmanış

    Öte yandan Fransa'da talaş fiyatlarının son aylarda keskin bir şekilde arttığı belirtilerek, "Kıtlık hissediliyor. Bu kış, birçok Fransız için muhtemelen pahalı olacak." vurgusu yapıldı.

    "Neredeyse her gün artıyor"

    Yoğunluk nedeniyle talaş alımı için sipariş verilmesi gerektiği hatırlatılırken, "Fiyatlar neredeyse her gün artıyor ve teslimatlar birkaç hafta sürüyor." tespitine yer verildi.

    Aynı haberde, "Şu anda, talaşlarla ısıtma, elektrik veya gazla karşılaştırıldığında en ekonomik yol. Soru şu: Daha ne kadar böyle devam edecek?" sorusu yöneltildi.

    Fransa da kış öncesi talaşa talep arttı #2


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