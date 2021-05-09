Fransa’da, Kolombiya’daki vergi reformu protestolarına destek

Kolombiya’da çıkarılması planlanan vergi reformu paketi nedeni ile yapılan protesto gösterilerine, Paris’ten destek geldi. Bazı vatandaşlar tencere tava çalarak protestolara destek verdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te, Kolombiya’da halk tarafından başlatılan ve hükümetin vergi reformu paketine karşı yapılan protestolara destek gösterisi yapıldı.

Kolombiya’da yaklaşık iki haftadır devam gösterilerde, polisin orantısız güç kullandığını belirten Fransızlar, sokaklara döküldü.

Gösterilere Paris’te yaşayan Kolombiya vatandaşları da katıldı. Vatandaşlar, Republique Meydanı’nda toplandı.

HÜKÜMET KARŞITI GRUPLARA DESTEK

Bazı Fransız sivil toplum örgütleri, vergi yasasına yönelik başlayan protestoların eşitsizlik, yoksulluk karşıtı bir harekete dönüşmesi ve eylemcilere ağır silahlarla karşılık verilmesine karşı çıkan Kolombiyalı hükümet karşıtı gruplara destek verdi.

TENCERE TAVA ÇALINDI

Kolombiya’daki hükümet karşıtı eylemlerde birçok kişinin evlerinin pencerelerinden tencere tava çalarak gösterilere destek vermesinin bir benzeri Paris’te de yaşandı.

Bir grup vatandaş yanlarında getirdikleri tencere tavaları çalarak protestolara destek verdi.