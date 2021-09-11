Fransa'da hükümetin koronavirüse yönelik aldığı tedbirleri protesto eden eylemciler polisle çatıştı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Fransız emniyeti göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa'da hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında bazı mesleklere aşı zorunluluğu getirmesine ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülke genelinde bir kez daha protesto gösterileri düzenledi.

Hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğunun yürürlüğe gireceği 15 Eylül öncesinde, ülke genelinde 200'e yakın noktada hükûmetin Kovid-19 ile mücadele politikalarına karşı çıkanlar 9. kez meydanlara çıktı.

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Paris'te birkaç noktada düzenlenen gösterilerden Wagram Meydanı'nda başlayan protestoda, eylemciler polisle çatıştı.

Yaşanan arbedede polis göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Fransa'da koronavirüs protestosunda göstericiler polisle çatıştı

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmanın ardından çok sayıda Fransız vatandaşının gözaltına alındığı öğrenilirken, emniyet güçleri kalabalığı güçlükle dağıttı.

Diğer yandan güvenlik güçlerinin, bazı basın mensuplarını yasak olduğunu iddia ettikleri gaz maskesi taşıdıkları gerekçesiyle alıkoyduğu öğrenildi.

SAĞLIK RUHSATI UYGULAMASI

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirildi. Fransa genelinde uygulama, son 8 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.