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    Fransa'da koronavirüs "sağlık kartı" uygulaması parlamentodan geçti

    Fransa'da sağlık acil durumunun sonlanmasını ve koronavirüs "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
    • AA
    • 27.05.2021 - 22:33
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    Fransa'da koronavirüs 'sağlık kartı' uygulaması parlamentodan geçti

    Fransa’da Ulusal Mecliste salı günü yapılan oylamada kabul edilen yasa tasarısı, bugün de Senatodaki oylamada onaylandı.

    1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KADEMELİ GEÇİŞ DÖNEMİ

    Yasa, ülkede geçerli olan acil sağlık durumunun 1 Haziran’dan itibaren kademeli geçiş dönemiyle 30 Eylül’de sona erdirilmesinin yanı sıra tartışmalı koronavirüs sağlık kartı uygulamasını içeriyor.

    Uygulama, toplu etkinliklere katılmak için negatif Kovid-19 testi sonucu veya aşı belgesi ya da virüse yakalandıysa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

    30 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

    Koronavirüs sağlık kartı uygulaması, 30 Eylül’e kadar geçerli olabilecek, sadece mesafe, maske ve hijyen önlemlerinin alınamadığı toplu etkinliklerle sınırlanacak. Uygulama, kişisel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

    Diğer yandan muhalefetteki sol partiler, hükümete muğlak dayanaklarla önemli yetkiler verdiği gerekçesiyle yasayı Anayasa Konseyine taşıyacağını duyurdu.

    Fransa da koronavirüs 'sağlık kartı' uygulaması parlamentodan geçti #1

    Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun 26 Mayıs verilerine göre, ülkede 5 milyon 621 bin 696 kişide koronavirüs tespit edildi, virüs nedeniyle 109 bin 52 kişi yaşamını yitirdi.

    Fransa da koronavirüs 'sağlık kartı' uygulaması parlamentodan geçti #2

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