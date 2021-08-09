Fransa'da koronavirüs sağlık kartı yürürlükte

Aşı kanıtı ve negatif test sonucu gibi bilgileri içeren kartın kullanım alanları belli oldu.

Fransa'da, geçtiğimiz hafta Anayasa Konseyi'nin onayladığı koronavirüs sağlık kartı yasası yürürlüğe girdi.

Ülke genelinde, 9 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar, 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale gelen sağlık kartı, 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

SAĞLIK KARTININ KULLANIM ALANLARI

Restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada kullanılmak zorunda olan kart, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için de mecburi oldu.

Uygulama kapsamında, daha önce alınan kararlardaki 50'den fazla kişi sayısı sınırı kaldırıldı.

KARTTA YER ALAN BİLGİLER

Ayrıca ülke genelinde henüz çoğu mağazada koronavirüs sağlık kartı zorunlu olmasa da valilik kararı ile 20 bin metrekareden büyük alışveriş merkezlerinde zorunlu olabilir.

Pandemiyle mücadelede günlük yaşam aktivitelerini koşullandıran koronavirüs sağlık kartı, aşı belgesi, son 72 saatte yapılmış negatif test sonucu veya vatandaşların son 6 ay içinde hastalığı atlatıp atlatmadığına ilişkin verileri içeriyor.

KONTROL YAPMAYAN İŞLETMELERE 9 BİN EURO PARA CEZASI

Koronavirüs sağlık kartı yasası kapsamında, 45 gün içerisinde 3 defa kart kontrolü yapmayan işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası verilebilecek.

Bir başkasının geçiş kartını kullanan kişiye 750 euroya, bu kişilerden birinin 15 gün içinde aynı durumda tekrar yakalanması halinde ise bu para cezası bin 500 euroya yükselecek.

FRANSIZLAR PROTESTOLARLA KARŞILADI

Öte yandan 21 Temmuz'da söz konusu kart, 50'den fazla kişinin bir arada olduğu eğlence ve kültür mekanlarında zorunlu hale gelmişti.

Tartışmalı koronavirüs sağlık kartı, Fransa'da aşı karşıtları tarafından büyük tepki almış, ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.