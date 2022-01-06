Fransa Ulusal Meclisi'nden koronavirüs sağlık kartının aşı kartına dönüşmesine onay

Senato'ya gönderilecek tasarı, test sonucu yerine koronavirüs aşısı yaptırılmasını temel alıyor.

Fransa'da tartışmalara neden olan yeni yasa tasarısı Ulusal Meclis'ten geçti.

Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla alevlenen ve üç gün süren tartışmaların ardından yasa tasarısını onayladı.

TEST YERİNE AŞI ŞARTI

Kararla birlikte koronavirüs sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine yeşil ışık yakıldı.

Sinema, tiyatro, müze, kafe ve restoran gibi belirlenen kapalı mekanlara girişte gösterilen test sonucuna ilişkin belge devre dışı bırakılacak. 12 yaş üstünden bunun yerine aşıların tam yaptırılıp yaptırılmadığına bakılacak.

"AŞI YAPTIRMAYANLARIN CANINI SIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta tartışmalı ifadelere imza atmış, "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum." demişti.

Stratejilerini bu yönde belirlediklerini belirten Macron, "Sonuna kadar böyle devam edeceğiz." şeklinde konuşmuştu. Bu sözler, Fransa kamuoyunu meşgul etmeyi sürdürüyor.

SENATO'YA GÖNDERİLECEK

AFP'nin haberine göre, söz konusu tasarı, 93'e karşı 214 oyla kabul edilirken, 27 çekimser oy kullanıldı.

Tasarı önümüzdeki hafta başlarında gözden geçirilmesi için Senato'ya gönderilecek ve yasalaşması için buradan da onay alması gerekiyor.

Macron hükümeti, yeni önlemlerin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesini hedefliyor.