Fransa'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Maaşlarını koronavirüs testlerine harcamak zorunda olan göstericiler, Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Fransa'da hükümetin aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı başlayan gösteriler devam ediyor.

Göstericiler, Noel gününde de Paris yönetimine tepkilerini dile getirdi.

SARI YELEKLİLERİN GÖSTERİSİ

Sarı yeleklilerin çağrısıyla Paris'in 11'inci bölgesindeki Voltaire Bulvarı’nda toplanan yüzlerce eylemci, yağmurlu havada Saint-Pierre Meydanı’na yürüdü.

Çok sayıda sarı yeleklinin Noel Baba şapkası takarak katıldığı gösteride, Noel Baba'nın “İyi krizler” dileyerek resmedildiği pankart dikkat çekti.

"MACRON İSTEMESE DE..."

Göstericiler, sık sık “Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", “Macron ve polisi bizimle savaşıyor fakat biz ülkeyi kurtarmaya kararlıyız” şeklinde sloganlar attı.

"TESTLERİN SAĞLIK SİGORTASI TARAFINDAN KARŞILANMAMASI SKANDAL"

60 yıldır Fransa’da yaşayan Fransız-Cezayirli Abdelkader Dahmani, sarı yeleklilerle 3 yıldır nerdeyse her cumartesi düzenlenen protestolara katıldığını söyleyerek, sağlık ruhsatı ve ocak ayında yürürlüğe konacak aşı zorunluluğunu yaz aylarından bu yana protesto ettiklerini belirtti.​​​​​​​

Dahmani, belirli sektörlerde çalışmak için gerekli sağlık ruhsatının geçerliliği için yapılması zorunlu olan koronavirüs testlerinin sağlık sigortası tarafından karşılanmamasını ve bu testlerin geçerlilik süresinin 72 saatten 24 saate düşürülmesini "skandal" olarak nitelendirdi.

"MAAŞIMIZ KORONAVİRÜS TESTLERİNE GİDİYOR"

Bir testin 25 euroya mal olduğunu belirten Dahmani, “Bunun bir aylık masrafını hesaplayın. Maaşımız sağlık ruhsatı için zorunlu olan koronavirüs testlerine gidiyor.” dedi.

Fransa'da sağlık ruhsatı uygulaması 9 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Buna göre, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için sağlık ruhsatı gösterilmesi gerekiyor.

AŞI ZORUNLULUĞU

Koronavirüs aşılarını tamamladığını belgeleyenler, son 24 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu gösterenler ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlayanlar geçerli sağlık ruhsatı alabiliyor.

Hükümetin koronavirüs ile mücadele yasaları kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere aşı zorunluluğu getirildi.