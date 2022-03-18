Haberler

Dünya Haberleri

Fransa'da korsanlar, 510 bin kişinin bilgilerini çaldı

Fransa'da korsanlar, 510 bin kişinin bilgilerini çaldı

Fransız kaynaklar, yaklaşık 510 bin kişinin banka, adres, telefon ve hastalıkları hakkındaki bilgi ve verilerinin bundan etkilenmediğini iddia etti.