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    Fransa'da kuraklık 10,4 milyon eve zarar verdi

    Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığı'nın son verilerine göre, 10,4 milyon evde çatlaklar oluştuğu tespit edildi.
    • 22.08.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 15:21
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    Fransa'da kuraklık 10,4 milyon eve zarar verdi

    Fransa'da sıcak havaların artması ve beklenen yağışın olmaması temmuz ayından beri 86 bölgenin su kısıtlamasına geçmesine sebep olmuştu.

    Ülkede Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığı konuya ilişkin yeni verileri paylaştı.

    Fransız basınına yansıyan verilere göre, kuraklık ülkedeki yaşam alanlarında hasarlara yol açtı.

    10,4 milyon evde çatlaklar oluştuğu

    Elde edilen son verilere göre, kuraklık ve sıcak hava dalgasının oluşturduğu etkiler korkutuyor.  Evleri daha kırılgan hale getirmesi nedeniyle 10,4 milyon evde çatlaklar oluştuğu gözlemlendi.

    Fransa da kuraklık 10,4 milyon eve zarar verdi #1

    Fransızlar evlerine giremiyor

    AA'nın haberine göre, Fransızların çoğunun oluşan bu çatlaklar nedeniyle evlerine girmekten çekiniyor, imkanı olanların bahçeye taşındığı, sigorta şirketlerinin bu durumu doğal afet kapsamına almaması nedeniyle ailelerin zor durumda kaldığı duyuruldu.

    Ev sahipleri büyük sorumluluk altında

    Zor durumda kalan vatandaş, yetkililerin yeterince ilgi göstermemesi nedeniyle seslerini duyurmak için başka yollar arıyor.

    Bir evin doğal afet sigortası kapsamına alınması ve prosedürlerin tamamlanması için ise en az 10 ay gerekiyor.

    Bu süreç kapsamında hasarlı evlerin tamirine ilişkin sorumluluk sadece ev sahiplerini bağlıyor.

    Fransa da kuraklık 10,4 milyon eve zarar verdi #2

    Fransız yetkililer sessiz

    Fransa'da 26 Temmuz 2022'de yayınlanan kararnameyle yalnız 20 belediye kuraklıktan etkilenen bölgeler arasına alınmıştı.

    Diğer bölgelerdeki hasarlı evlerin sahiplerinin durumunun ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

    Kuraklıktan ekilenen bölgeler tespit edildi

    Kuraklıktan en fazla etkilenen kısımlar ülkenin orta Centre-Val de Loire ve Pays de la Loire bölgeleri olarak tespit edildi.

    Fransa da kuraklık 10,4 milyon eve zarar verdi #3


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