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    Fransa'da kuraklık tehlikesi: 42 bölgenin durumu kritik

    94 bölgedeki kuraklık riskinin sürdüğü belirtildi. Bunlardan önemli bir bölümünün tehdit altında olduğuna dikkat çekildi.
    • 20.10.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 13:52
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    Fransa'da kuraklık tehlikesi: 42 bölgenin durumu kritik

    Yaz mevsimi sona ermesine rağmen Fransa'da kuraklık endişeleri devam ediyor.

    Ülkedeki yaz ayları, kavurucu sıcaklarla geçti.

    Sonbahardaki yağışlara rağmen yer altı suları, düşük seviyelerde bulunuyor.

    Kuraklık riski altındaki bölgelerin sayısı

    Fransa'nın uluslararası radyosu RFI'nin haberine göre, ülkenin 94 bölgesinde kuraklık riski bulunurken, 42 bölgede durum kritik seviyede seyrediyor.

    Gelecek kış ve ilkbahar dönemi su stokları için belirleyici olsa da durum pek iç açıcı görünmüyor.

    Yer altı suları düşük seviyelerde

    Fransa'nın yer altı su seviyesine ilişkin aylık bülten yayınlayan Jeoloji ve Maden Araştırma Bürosu'na (BRGM) göre, geçen yıl, kuraklık açısından son derece kötü geçti.

    Ara sıra yağışlar olsa da kar yağışsız kış dönemi ile kurak ve sıcak geçen ilkbahar-yaz nedeniyle yer altı su seviyesi hâlâ çok düşük kalmaya devam ediyor.

    Fransa da kuraklık tehlikesi: 42 bölgenin durumu kritik #1

    Toprak katmanı kuru

    BRGM Su Bilimcisi Violaine Bault, "Toprak katmanı hâlâ çok kuru ve bitkiler kış uykusu durumuna girmiş değil." ifadesini kullanarak, suyun, derinlere inmesi için toprağın üst katmanını geçmekte zorlandığını aktardı.

    "Bu, Fransa'nın bazı bölgelerinde, yer altı suyunun endişe verici seviyede olduğu anlamına geliyor." diyen Bault, kış ve ilkbahar sezonlarında iyi bir yağış olması gerektiğini dile getirdi.

    Bault, orantısız iklim değişikliği nedeniyle gelecek dönemde ülkenin düzensiz bir yağış dönemine maruz kalacağı uyarısında bulundu.

    Fransa da kuraklık tehlikesi: 42 bölgenin durumu kritik #2

    Gelecek 30 yıl içinde yazlar anormal derecede sıcak geçecek

    AA'nın aktardığına göre, toprağın su depolamasının giderek güçleştiğine işaret eden Bault, Tarım Bakanlığı'nın su havzaları kurarak geçici çözümler üretmeye çalıştığına ancak bu suyun kullanım alanının sınırlı olacağına dikkati çekti.

    Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), ağustosta yayınladığı raporda, ülkede 2050'ye kadar yaz aylarında 16 ila 29 gün normalin üstünde sıcak geçeceği belirtilmişti.

    Nüfusun yüzde 80'ini kapsayan bölgelerde, iklim değişikliğine bağlı olarak gelecek 30 yıl içinde yazların anormal derecede sıcak geçeceği ve bunaltıcı bir hal alacağı ifade edilmişti.


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