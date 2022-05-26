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- Fransa'da kuryeye ırkçı mesaj gönderen müşteriye para cezası verildi
Fransa'da kuryeye ırkçı mesaj gönderen müşteriye para cezası verildi
Fransız müşteri, "Çabuk ol köle" mesajı gönderdiği Gine asıllı kurye tarafından mahkemeye verildi. Mahkeme, müşteriyi para cezasına çarptırdı.
- 26.05.2022 - 09:29
- Güncelleme : 26.05.2022 - 10:11
Fransa'da müşteri, ırkçı mesajı nedeniyle mahkemelik oldu.
Laval kentinde çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kurye olan Yaya Guirassy, sipariş teslim edeceği tüketici tarafından hakarete uğradı.
"Çabuk ol köle"
Gine asıllı Guirassy, müşteri tarafından gönderilen "Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.
Mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.
Müşteriye 1000 euro para cezası
“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.
AA'nın aktardığına göre, mahkeme, tüketiciyi 1000 euro para cezasına çarptırdı.