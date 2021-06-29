Fransa'da Macron'un partisi, ikinci turda yüzde 10 barajını geçemedi

2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin provası niteliğini taşıyan il ve bölge meclis seçimlerinde Macron'un partisi yüzde 10 barajını geçemedi. Parti lideri, durumu hayal kırıklığı olarak açıkladı.

Fransa'da yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşmesi planlanan 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ağır yenilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde ülke için bir prova niteliği taşıyan il ve bölge meclis seçimlerinin sonuçları, Macron'a olan güvenin de azaldığını gösterdi.

MACRON'UN PARTİSİ, YÜZDE 10 BARAJINI GEÇEMEDİ

Macron’un partisi olan İlerleyen Cumhuriyet Partisi (LREM), oyların yüzde 7’sini alarak yüzde 10 barajının altında kaldı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Partinin Genel Başkanı Stanislas Guerini, sonuçları "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

FRANSA TARİHİNDEKİ EN DÜŞÜK KATILIM

Seçimlerin ilk turunda halkın katılım oranı yüzde 32'de kalarak Fransa tarihinin en düşük katılım oranı ortaya çıkarken, ikinci turda da yüzde 34 katılım sağlandı.

MACRON'UN PARTİSİ ENDİŞELİ

Ülkede oldukça düşük olan sandığa katılma oranlarının yanında ilk turu takip eden seçimlerin ikinci turunda da herhangi bir değişiklik görülmemesi, gelecek seçimler için iktidar partisinde endişeye neden oldu.

MERKEZ SAĞ PARTİLER ÖNE ÇIKTI

İkinci turda aralarında cumhuriyetçilerin de bulunduğu merkez sağ partiler yüzde 38.1, merkez sol ve çevreci partiler yüzde 34.8 oy aldı.

PARTİSİYLE FİKİR AYRILIĞINDA

İki turda da istediğini bulamayan Macron, bölgesel seçim sayfasını mümkün olduğu kadar çabuk şekilde çevirmeyi planlıyor. Ancak Macron'un partisi, sonuçlardan ders çıkarılarak 2022'deki seçimler için partiye çekidüzen verilmesi gerektiği görüşünde.