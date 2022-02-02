Fransa’da, milletvekilinin ‘İslam Cumhuriyeti’ sözlerine dava açıldı

Aşırı sağcı milletvekili Jordan Bardella hakkında, Müslümanların ticari hayatın her alanında göründüğü Trappes kentini "İslam cumhuriyeti" olarak adlandırdığı için dava açıldı.

Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisi Milletvekili Jordan Bardella, Europe 1 televizyonunda katıldığı programda, geçen ekimde Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentine "İslam cumhuriyeti" dediği için mahkemeye verildiğini, mahkeme celbinin kendine dün ulaştığını ifade etti.

Fransa’da adalet sisteminin "İslamcılar ile aynı şeyleri hedeflediğini" ileri süren Bardella, cumhurbaşkanlığı seçiminin Fransa için bir medeniyet ve güvenlik meselesi olduğunu savundu.

‘AYRILIKÇI YASA TASARISI İÇİN PROPAGANDA MALZEMESİ YAPILDI'

Kasım 2020’de lise öğretmeni Didier Lemaire’in, "Müslümanların eline geçtiği, baskı nedeniyle Hristiyan ve Yahudilerin burayı terk ettiği, kendisinin de ölümle tehdit edildiği" iddialarıyla medyada yer alan Trappes kenti, ülkede tekrar gündem konusu oldu.

Savcılık, öğretmenin Fransız medyası üzerinden Müslümanları baskı altına almaya yönelik iddiaları hakkında dün, kovuşturmaya gerek görülmediğini kararlaştırdı.

Kent sakinleri ve Lemaire’in öğretmenlik yaptığı okulun öğrencileri, iddiaları yalanmış, Fransız siyasetçileri ve medyanın kendilerini o dönem mecliste görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısı için propaganda malzemesi yaptığını belirtmişti.

MÜSLÜMAN ADAYIN KAZANDIĞI SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan Danıştay, Müslüman Belediye Başkanı Ali Rabeh’in Haziran 2020’de kazandığı seçimi, "kampanya sürecinde sıhhi maske dağıtarak kural dışı seçim propagandası yaptığı" gerekçesiyle geçen yıl ağustosta iptal etmişti.

BARDELLA KENTE KAYYUM ATANMASINI İSTEDİ

RN Milletvekili Jordan Bardella, ekimde Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh’in yeniden seçilmesinin ardından hükümeti minyatür bir İslam cumhuriyeti kurulması karşısında pasif kalmakla suçlamış, Rabeh’in görevden alınarak kente kayyum atanmasını istemişti.