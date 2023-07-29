Fransa’da Müslüman genç, biri bebek 17 kişiyi yangından kurtardı İzzeddin Hamdi adındaki Müslüman gencin, yangın çıkan binada mahsur kalan biri bebek 17 kişiyi kurtarması Fransa'da gündem oldu.

AA Fransa’nın Romans-sur-Isere kentinde iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Dün çıkan yangında binada mahsur kalan biri bebek 17 kişi, bina civarında fırıncılık yapan İzzeddin Hamdi tarafından kurtarıldı. Fransa'da büyük takdir topladı Alevlere rağmen pencereye yanaştırdığı merdivenle içeri girerek mahsur kalanları çıkaran Müslüman genç, çevredekilerden ve sosyal medya paylaşımcılarından büyük takdir topladı. Twitter kullanıcıları, Hamdi'ye gösterdiği kahramanlıktan dolayı onur nişanı verilmesi gerektiğine ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu. Alevlere aldırmadı France Bleu'nün haberine göre, Müslüman genç, alevlere aldırmayarak binadan gelen çığlıklara sessiz kalmadı ve canını hiçe sayarak kurtarma işine girişti. İtfaiyecilerden Baptiste Devis, olay yerine geldiklerinde 5 ile 6 metre yüksekliğinde alevlerle karşılaştıklarını ve alevlerin her yeri sardığını aktardı.