Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa onaylandı

Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve İslam karşıtlığı üzerine kurulu olarak bilinen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransa İslamı" yaratmayı hedefleyen yasa tasarısı kamuoyunun ardından mecliste de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, tepki çeken tasarıyı 151'e karşı 347 oyla kabul etti.

MÜLSÜMALARIN HAYATINI KISITLIYOR

70 maddelik yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale edilmesini öngörüyor.

Camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahale çabası da dikkat çekiyor.

BAŞÖRTÜSÜ KISITLAMASI GELİYOR

Kamu yararına çalışan özel şirketlerde de artık başörtüsü gibi dini simgeleri yasaklayan yasa teklifi, ayrıca derneklerin “ayrılıkçı” fikir sahipleri tespit edilmesi sonrası kapatılabilmesine de izin veriyor.

Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanı denetim altına alınacak.3 yaşından büyük çocukların evde eğitim almasının önüne geçilecek.

Dini veya başka sebeplerle hastaların doktorlarını cinsiyete göre tercih etmesi yasaklanacak.

Ulusal Meclis'te kabul edilen ayrılıkçı tasarı 30 Mart'ta Senato'da görüşülecek.