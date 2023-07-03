Fransa'da Nahel isyanının zararı hesaplandı: En az 1 milyar euro Zararın boyutunu hesaplayan Paris yönetiminin karşılaştığı rakam göze çarptı. Hükümet sigorta şirketlerine çağrı yaparken, belirli vergiler ertelendi.

ensonhaber.com

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesi sonrası protesto gösterileri patlak verdi.

Sokaklara çıkanlar, ülkeyi yangın yerine çevirdi. Yağma olaylarının yaşandığı ülkede dükkanlar ve araçlar hedef oldu.

Maliyeti 1 milyar euro

Ayaklanmanın Fransa'ya altı günlük maliyeti, en az 1 milyar euro olarak hesaplandı.

Fransa Sanayi, Dijital Bağımsızlık ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 200 süpermarket, 250 tütün satıcısı ile 250 diğer mağaza, banka ve paket servis noktasının hedef alındığını söyledi.

Turistleri panikleten karışıklık

Toplam 1000 bina, 250 polis merkezi ve 5 bin araç ateşe verilirken, ortaya çıkan tablo turistleri endişeye sevk etti.

Paris Turizm Ofisi, yabancı turistlerin rezervasyonlarını iptal ederek ülkeden ayrıldığını belirtti. Rezervasyonların yüzde 25'inden vazgeçildi.

Yaklaşık 3 bin 500 gözaltının kayıtlara geçtiği ülkede sorgulamalar devam ediyor.

France 24, ülkede günlerdir süren isyanın ardından insanların maliyet konusunda merak içinde olduğunu aktardı.

Hükümetten sigortacılara çağrı

Fransız hükümeti, sigortacılardan fazla ücretleri düşürmelerini istedi. Darbe alan işletmeler için belirli vergilerde erteleme kararı alındı.

Avrupa ülkesi, Paris Olimpiyat Oyunları'na bir yıl kala turizmin baltalanmasının korkusunu taşıyor.