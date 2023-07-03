Fransa'da Nahel'i öldüren polis için toplanan paranın miktarı açıklandı Nahel'i öldüren kurşunu sıkan polise bağış 850 bin euroyu aştı. Polise destek nedeniyle üzgün olan Nahel'in ailesi, "Kalbimiz kırıldı" dedi.

AA & Ensonhaber

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M'yi öldüren polis için bağış kampanyası başlatıldı.

Kurşunları genç ismi hedef alan polise yönelik toplanan paranın miktarı her geçen gün artıyor.

Polise destek bağışında 850 bin euro aşıldı

Daha önce 700 bin euro olarak açıklanan miktar, son olarak 850 bin euroyu geçti.

France 24'ün haberinde, "Bir genci vurarak ülke çapında isyanlara yol açan Fransız polisi için yapılan bağış, pazartesi sabahı 850 bin euroyu aştı." denildi.

Aşırı sağcı bir medya yorumcusu tarafından bir internet sitesinde oluşturulan çevrimiçi fona yaklaşık 40 bin kişi bağış yaptı.

Nahel'in ailesi: Kalbimiz kırıldı

En büyük bireysel bağışın 3 bin euro olduğu belirtiliyor. Söz konusu kampanya, öldürülen Nahel'in ailesinde ve yakın çevresinde üzüntüyle karşılandı.

Konuya ilişkin görüşleri sorulan Nahel'in büyükannesi, polis memuruna gösterilen destek nedeniyle "kalbinin kırıldığını" ifade etti.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.