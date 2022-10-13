Fransa'da, nükleer santral çalışanlarından iş bırakma eylemi

Akaryakıt çalışanlarının ardından nükleer santral çalışanlarının da maaşlarına yüzde 5'lik brüt artış talep ederek iş bırakma eylemi başlattığı öğrenildi.

Rusya ile Ukrayna savaşının ardından Avrupa kıtasında hissedilen enerji krizi, birçok ülkede düzenin bozulmasına neden oldu…

Fransa’da, akaryakıt sektöründeki işçilerin greve gitmesinin ardından, istasyonlardaki araç kuyrukları uzadı.

Benzin almak için birbirleri ile yarışan halkın, zaman zaman kavga ettikleri görüldü.

Akaryakıt sektöründe başlayan grev hareketi, nükleer santral çalışanlarına sıçradı.

Fransız basını, Gravelines başta olmak üzere bazı nükleer santrallerde çalışanların, maaşlarına yüzde 5'lik brüt artış talep ederek iş bırakma eylemi başlattığını yazdı.

6 reaktörde bakım çalışmaları durduruldu

AA’nın haberine göre; grevin, elektrik üretimine olumsuz yansıması beklendiği kaydedildi. Öte yandan, bakımdaki 6 reaktörde de çalışmalar durduruldu.

Kış mevsiminde aksamalar olacağı öngörülüyor

Bakım faaliyetlerinin ertelenecek olması nedeniyle elektriğe en çok ihtiyaç hissedildiği kış mevsiminde, üretimde büyük aksamalar olacağı öngörülüyor.

Sendika Temsilcisi Franck Redondo, halkın sıkıntı yaşamaması için sağlık ve kamu hizmetlerinin elektrik kesintisinden etkilenmeyeceğini garanti ettiklerini, yalnızca büyük şirketlere yönelik olumsuz sonuçlar olabileceğini belirtti.

Ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF'nin ise krizin tırmanmaması adına kasımda maaşlar üzerinde yapacağı düzenlemeyi erkene alacağı ifade ediliyor.

Öte yandan TotalEnergies çalışanları, eylül sonunda başlattıkları ve ülkede akaryakıt tedarikinde krize neden olan greve, dün şirket yönetimi ve sendika temsilcilerinin bir araya gelmesine rağmen bir sonuç çıkmadığı gerekçesiyle devam kararı aldı.

Akaryakıt satışına litre sınırı getirildi

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görülürken, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.

Hükümet, sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış, aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.

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