Fransa'da okullarda abaya yasağı! İlk duruşma bugün Okullarda abaya giyme yasağına yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde 298 tepki gösterirken öğrenciler, kararı İslam karşıtı bularak greve gitti. Öte yandan karara ilişkin Danıştay'da ilk duruşma bugün yapılacak.

AA

Fransa'da yeni bir karar gündemde...

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından, yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda abaya ve benzeri kıyafetlerin giyilmesine yasak getirildi.

Gerekçe olarak ise laikliğe aykırılık ilkesi öne sürüldü.

İlk duruşma bugün

Yasak kararı, Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Dün uygulanmaya başlayan yasağın askıya alınmasına ilişkin ilk duruşma, bugün Danıştay'da görülecek.

Okulun ilk günü yasağın gölgesinde geçti

Öte yandan ülkede okullar, 4 Eylül'den itibaren yeni eğitim öğretim dönemine giriş yaptı.

Yaşanan yasağın ardında yeni eğitim öğretim yılı, okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesinin yasaklanması dolayısıyla yaşanan tartışmalarla başladı.

Okulun ilk gününde yasağın uygulanmasına ilişkin BFMTV'ye açıklamada bulunan Eğitim Bakanı Gabriel Attal, okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini söyledi.

Attal, uyarılmalarının ardından öğrencilerin yarısından fazlasının abayalarını çıkardığını, 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini açıkladı.

Yasağı "İslam karşıtı" bulan lise öğretmenleri greve gidiyor

Fransa'da yasağa tepkiler sürerken, Paris'teki Maurice Utrillo Lisesi öğretmenleri yayınladıkları bildiri ile yarından itibaren greve gideceklerini açıkladı.

Öğretmenler, abaya ve benzeri kıyafetler giyen öğrencileri "damgalamayı" reddettikleri için okula girişte kıyafet kontrolü yapmayacaklarını bildirdi.

Macron hükümetinin "İslam karşıtı politikasına" geçit vermeyeceklerini belirten öğretmenler, tüm öğrenci ve velilere yarın lisenin önünde toplanarak yasağa karşı çıkma çağrısı yaptı.